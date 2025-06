Lana Del Rey, yeni albümü için tarih verdi

Lana Del Rey, Instagram hesabından yeni albümünün adını ve çıkış tarihini duyurdu.

Lana Del Rey / Instagram

39 yaşındaki ‘Summertime Sadness’ şarkıcısı Lana Del Rey, Instagram hesabından 10. stüdyo albümünün adının ‘The Right Person Will Stay’ olacağını duyurdu ve albümün çıkış tarihini 21 Mayıs 2025 olarak açıkladı.

Şarkıcı albümün görseliyle birlikte şu mesajı paylaştı:

“13 parçamda Luke, Jack, Zach ve Drew Erickson ve diğerleriyle bir araya gelmekten dolayı minnettarım.

Henry ile başlayacak Stagecoach 🚴 🧣 öncesinde birkaç şarkı duymanız beni mutlu ediyor. Her zaman sevgiyle.“

Sanatçı gönderide sık sık iş birliği yaptığı müzik yapımcıları Jack Antonoff, Luke Laird ve Drew Erickson’ı ve küçük kız kardeşi Caroline ‘Chuck’ Grant’i etiketledi.

Lana ayrıca yorumlarda albüm kapağını tasarlayan kişinin kız kardeşi olduğunu da açıkladı.

Lana Del Rey’in son albümü ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ Ekim 2023’te yayınlandı ve Grammy’de ‘Yılın Albümü’ ödülüne aday gösterildi.