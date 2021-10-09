L. Doğan Tılıç: ‘Zulmün artsın ki tez zeval bulasın’ın hükmü yürüyecek!

Yasaya ve vicdana aykırı olarak birini bir gün bile cezaevinde tutmak zulüm, misal!

1000 gün bin kere zulüm! Bu yazı yazılırken, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararı hiçe sayılarak serbest bırakılmayan ve yine yargıç karşısına çıkarılan Osman Kavala için 1438 kere zulümdü! Keşke şimdi siz okurken 1439 olmasa!

2019’da İrfan Aktan’ın röportajı için ilettiğim cezaevinin yaşamını nasıl etkilediğine dair sorumu “46 yıllık ömrümde, dünyamın bu kadar genişlediği başka bir dönemim olmadı. Çıkınca dünya bana dar gelecek diye korkuyorum”, diye yanıtlamıştı Demirtaş.

İyi insanlar içeriden iyilik biriktirerek çıkarlar, kötüler de kötülük! Demirtaş da Kavala da, yasaya ve vicdana aykırı olarak içeride tutulan bütün diğer insanlar gibi, biriktirdikleriyle çıkacaklar bir gün. Daha iyi bir dünya mücadelelerini daha güçlü sürdürecekler.

Ve Anadolu bilgeliğinin zalimlere söylediği “Zulmün artsın ki tez zeval bulasın”ın hükmü yürüyecek!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı