L. Doğan Tılıç: Yaptırım diyorlar ama onların Rusya’ya diz çöktürmesi zor

Putin, şimdi Irak’ta ABD’nin kullandığı argümanların aynısını kullanarak ve uluslararası hukuk açısından sicili en bozuk ABD gibi bir BM kararı olmadan Ukrayna’ya girdi. Dün unutulan ilkeleri bugün hatırlamak tam bir ikiyüzlülük. Venezuela’da iktidar değiştirmeyi, İsrail’in işgal ettiği toprakları onun diye tanımayı meşru gören ABD, Ukrayna’da aynısını yapan Putin’e ne diyebilir ki?

Yaptırım diyorlar, ama canını yaksa bile onların Rusya’ya diz çöktürmesi zor. Öyle olsa İran’a diz çöktürürdü!

Ukrayna’da savaşın sürmesinin, Rusya’yı Çin’e daha fazla yaklaştırma ve Çin desteğiyle fakat zayıflayarak galip çıktığında da ABD-Birleşik Krallık ilişkisinde olduğu gibi, Çin’e yedek güç olarak eklemleme olasılığı var. Çin’in gittikçe yükseldiği bir dünyada, ABD bunu hiç istemez. Rusya da!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı