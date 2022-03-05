L. Doğan Tılıç: Rusya kendine yeni bir Afganistan yaratmış olacak

Bu noktada, savaşın asıl tarafları ABD ve Rusya insanlığın ödediği bedeller pahasına hedeflerine ulaşıyor demek yanlış olmayabilir. ABD, Avrupa’yı tümüyle yanına aldı. NATO ittifakını güçlendirdi. Almanya dış politikasını bir U dönüşüyle askerileştirdi. Bağımsız bir odak olma olasılığı konuşulsa da, bu haliyle ABD’ye yedeklenmesi Washington’un en büyük kazancı olacak.

Rusya ise eski Sovyet sahasındaki ülkelere NATO’ya ve Batı’ya yaklaşmanın bedelini göstermiş oldu. Ancak, Ukrayna’da istediklerini ne kadar alırsa alsın, ektiği düşmanlık tohumlarıyla kendine yeni bir Afganistan da yaratmış olacak.

Bu savaş bir şekilde sona erdiğinde, hâlâ “bir başka dünya mümkün” diye mücadeleyi yükseltmemiz gereken yeni bir dünyaya adım atmış olacağız.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı