L. Doğan Tılıç: ODTÜ’lü mühendis, ‘Bu ülkeden bir cacık olmaz!’ dedi

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Almanya’da karşılaştığım, AKP’li yıllardan bunalmış ODTÜ’lü genç mühendis, yerel seçim başarısının ardından CHP’nin de kendi içinde çatışmaya başlamasıyla Türkiye’den iyice umudunu kestiğini vurgulayarak, “Bu ülkeden bir cacık olmaz!” dedi.

Kazım’ın burada iyi ve sevdiği bir işi var. Hayatı neredeyse tümüyle iki kızına vakfetmiş mükemmel bir baba. Tek derdi onların geleceği. O da, kızları için, dışarıda bir gelecek arıyor epeydir.

Musti, çocukluğunu bilirim, akıllı, başarılı, genç bir iş insanı. Genç dediysem, bana göre, yoksa 50’yi devirdi. Memleket “biz ve onlar” diye ayrılmış olmasa ve işler iktidarın “biz”ine gitmese durumu çok daha iyi olur, kesin.

Onun da derdi kızları. Yıllardır bir çıkış arıyor. Çıkış da, yurt dışına. Geçen gün; “Hiç ümidim kalmadı, abim” dedi. “Burası iyiye gitmiyor. Bu eğitim sisteminde başarılı olsalar ne olacak. Bir şey bulmam lazım kızlar için.”

Almanya’da karşılaştığım, AKP’li yıllardan bunalmış ODTÜ’lü genç mühendis, yerel seçim başarısının ardından CHP’nin de kendi içinde çatışmaya başlamasıyla Türkiye’den iyice umudunu kestiğini vurgulayarak, “Bu ülkeden bir cacık olmaz!” dedi.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı