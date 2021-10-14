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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Nihayet bir savcılık olduğunu görebilmek de bir şey!

Yukarıda iktidar çevrelerinin topa girişlerinin beni hiç şaşırtmadığını yazdım ya, 7 Haziran-1 Kasım arası yaşananlarla şimdi Erdoğan’ın ağzından çıkanların onların hiç derdi olmadığını hatırlatıp, burada da savcılığın hamlesinin beni çok şaşırttığını yazayım!

Memlekette savcılıkların bin kez devreye girmesini gerektiren onca mevzu, onca iddia, onca ima oldu ve binlerce ses yükseldi savcıları göreve çağıran… Onları bir tek savcı duymadı da, “siyasi cinayetler” konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme ve araştırma kararı aldı!


Basın Suçları Bürosu’nca yürütülecek soruşturma nereye varır ve kabak bu olasılıktan söz edenlerle bunu yazanların başına mı patlar bilinmez; ama nihayet bir savcılık olduğunu görebilmek de bir şey!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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