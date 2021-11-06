L. Doğan Tılıç: Nasıl bir ‘iletişim becerisi’yse

Ancak, şu son birkaç günde Erdoğan’ın sağlık durumu konusunda “asılsız söylentiler” ayyuka çıkmış ve memleketin sıradan vatandaşından Batılı-Doğulu diplomatlara kadar herkes bunu sorarken, bir yabancı gazetecinin; “Ciddi bir sorun olabileceğinin bence en önemli göstergesi Fahrettin Altun’un ‘dosta güven, düşmana korku’ diyerek Erdoğan’ın yürüyüş videosunu paylaşmasıydı” dediğini kulaklarımla duydum!

Nasıl bir “iletişim becerisi”yse, insana kasten mi yapıldığını düşündürecek kadar amaçlananın (?) tersi algılara yol açıyor! Dağhan Irak’ın Diken’deki yazısının başlığı durumu pek güzel anlatıyordu: “Kendi kalesine hücum eden AKP forvetleri.”

L. Doğan Tılıç’ın yazısı