L. Doğan Tılıç: Kirli diyenlere sormak lazım; koruma verdiğiniz Peker başka biri miydi?

Öte yandan, Peker için asıl önemli olanın ortaya döktüğü tecavüzlü, mala çökmeli, kokainli ilişkiler olmadığını da yine onun sözlerinden anlıyoruz. Soylu, evinin aranmasının ardından bir özür dileseymiş, şimdiye kadar anlattıkları mahrem olmaya, mahrem kalmaya devam edecekmiş!

Şimdi Peker’in hedef aldıkları ona koruma verirken iyiydiler demek ki! Şimdi Peker’e kirli diyenlere de sormak lazım, koruma verdiğiniz Peker başka biri miydi?

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Video-dizi üzerine yapılan analizlerin en popüleri şu: İktidarlar zayıfladıkça mafya türü örgüt ve ilişkiler yaygınlaşırmış!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı