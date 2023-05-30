L. Doğan Tılıç: Kimse yenilgiyi Kılıçdaroğlu’na bağlamasın

Kimse, yenilgiyi “onunla olmazdı” diye Kılıçdaroğlu’na da bağlamasın. Herkes kendine baksın. Kılıçdaroğlu tarihin gördüğü en geniş siyasal yelpazede bir birlik yaratarak “toplum” olabilme yolunda önemli bir adım attı. İktidar yerel seçimlere kadar bu birliği bozmak için elinden geleni yapacak.

CHP, kendini solda görüyorsa, sağa yaklaşarak kazanamayacağını umarım artık kavrar. İttifaklarını kendisinden vazgeçerek değil daha fazla kendisi olarak kurar.

Sol bilir ki; hedeflenen toplumsal değişim “olgunlaşmış elma gibi kendiliğinden düşmez.” Bu yüzden, toplumun en alttakileriyle gündelik hayat içinde sorun çözme odaklı sürdürülebilir ilişkiler kurarak ve böyle böyle örgütlenerek ilerlemek zorundadır! “Şimdi” başaracağım diyerek “geleceği” unutmadan.

Ve tabii sıçramaya devam! “Hayatı zaferleri kutlayarak değil, yenilgileri aşarak yaşamak!” bizim işimiz.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı