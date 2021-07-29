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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Kadınları ‘burnunu göstermekten utanan’ bir yere hapsetmek isteyen yobazlık

Bu anlayışın iktidara gelip devleti ele geçirdiğinde neler olduğu ortada. İşte Erdoğan’ın “Türkiye’nin, Taliban’ın inancıyla ters bir yanı yok” dediği Afganistan! Ülkenin ünlü komedyeni Nazar Muhammed, Taliban tarafından gözaltına alındığı aracın içinde tokatlandıktan sonra, bir ağaca bağlanıp boğazı kesilerek katledildi.

Olimpiyat oyunları ve kadın voleybolcularımız sayesinde bir kez daha gördük ki, “toplum” olmamız önündeki en büyük engellerden biri kadınları “burnunu göstermekten utanan” bir yere hapsetmek isteyen yobazlık.


Bir kez daha gördük ki, laiklik olmadan ve içselleştirilmeden asla “toplum” da olamayacağız.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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