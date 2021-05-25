L. Doğan Tılıç: Hepimizin yapması gereken o tuğlanın ucundan tutmak

Hep söyleyegeldiğimiz bir şeyi; vatan-millet-bayrak-ezan denilerek ne kirli ilişkilerin, ne pis kazançların üzerinin örtüldüğünü bu kez ilk ağızdan duymuş olduk. Belki, bu hikâyelerle gözleri bağlanmış olanların gözbağı çözülür biraz.

Asıl gürültü, “gürültüye getirilemeyecek” gürültü, şu meşhur tuğla çekilince çıkacak! Bu iddiaların üstüne yatmak kolay değil, şimdi birileri bir şeyler yapıyor“muş gibi yaparak” bir kez daha işin içinden sıyrılmaya çalışacaktır.

Reklam

Bu noktada; muhalefetiyle, gazetecisiyle, sıradan vatandaşıyla hepimizin yapması gereken o tuğlanın ucundan tutmak. Ülkemizi böylesine iddiaların bile geçiştirildiği bir ülke olma utancına mahkûm etmemek.

Sanılmasın ki, bir kahraman çıkacak ve temizleyecek ülkeyi. Hayır, tepeden tırnağa yıkanıp paklanmak ancak bunun güçlü bir toplumsal talep olmasıyla mümkün. “Çekin” dediğimiz o bir tuğlaya hep birlikte asılmakla mümkün.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı