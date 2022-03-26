L. Doğan Tılıç: Gidişat böyleyken ABD ve NATO savaşın bitmesini istemez

Süper güç konumu ve küresel dünyanın tek patronu durumunu kaybetmekte olan ABD, Ukrayna’da yitirilen yaşamlar pahasına NATO’suyla bastırıyor. Son liderler zirvesi, Ukrayna’da olanları totalitarizm ile demokrasinin çatışması şeklinde tanımlayarak, dünyayı “düşman Rusya” karşısında ABD liderliğindeki Batı emperyalizminin yanında saf tutmaya çağırdı. Daha büyük bir tehdit olarak görülen Çin’in Rusya’ya tavır alması istenirken, NATO’nun Doğu’ya doğru genişlemesi Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya’ya 4 yeni muharebe grubu konuşlandırılarak pekiştirilecek.

Gidişat böyleyken, ABD ve NATO savaşın bitmesini istemez; eğer Rusya’nın ağır bir yenilgisiyle sonuçlanmayacaksa!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı