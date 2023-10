L. Doğan Tılıç: Filistinliler ne bedel öderlerse ödesinler ‘kazanmış’ hissedecekler

Ceza ne kadar ağır olursa olsun, bir “güvenlik devleti” olarak İsrail’in yerle bir olan imajını düzeltemeyecek ve Filistinliler ne bedel öderlerse ödesinler “kazanmış” hissedecekler.

İyimser olasılık şu: Birkaç güne kadar belki “şimdilik” kana doyulur, intikam duyguları biraz yatışır ve aracılarla durum yeni bir “çatışmasızlık” haline sabitlenir. Çözüme değil!

Kimileri için “son Filistinli etkisiz hale getirilene kadar” kimileri için de “İsrail yok olana kadar” çözüm olmayacak! Fizik ve kimya kurallarını toplumsal olaylara uyarlamak çok doğru olmasa da bu bağlamda şu söylenebilir: Hiçbir şey yoktan var, vardan da yok olmuyor. Ve sıkıştırılan her şey patlıyor!

Filistinlilerin on yıllardır nasıl sıkıştırıldığını, nasıl çaresiz ve yapayalnız bıraktırıldığını görmeden “an”daki patlamayı anlayamayız.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı