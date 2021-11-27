L. Doğan Tılıç: Casusu en bol ülke olduk

Asılsız suçlamalar, uydurma deliller, hukukun hiçbir yerine konamayacak kurmaca iddianamelerle insanların hayatlarının çalındığı bir ülke olduğumuz gerçeği Kavala’nın salınmasıyla da fazla değişmeyecekti. Ancak, onun hapis kalması, yalnızca ekonomisiyle değil dünyadaki yeriyle de zorda olan Türkiye’yi önümüzdeki günlerde daha da sıkıştıracak!

Çarşı’yı ve Gezi’yi yargılamayı geçin; onlar vicdanlarda ve tarihte hak ettikleri yeri aldılar! Biz de bu arada casusu en bol ülke olduk.

O kadar çok oldu ki casusumuz, bir yerlere sığdıramayıp torba davaların içine de atmaya başladık. Kavala’nın yargılandığı dava da o torbalardan biri.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı