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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Bize gösterilen trajedinin yalnızca bir tarafı


Savaş bütün taraflar için trajedi, ancak bize gösterilen trajedinin yalnızca bir tarafı oluyor hep. Batı kamuoyu, Ukrayna’nın işgaline dair son derece trajik görüntülere tanık oldu, diğer tarafta olanları pek görmeden. Fransız yönetmen ve muhabir Anne-Laure Bonnel’in bir dönem Youtube’dan kaldırılan Donbass belgeseli şimdi bizde “bazı kitleler için uygunsuz ve rahatsız edici” uyarısıyla izlenebiliyor. Ancak, Le Figaro gazetecinin “Her şeyin başladığı yer: Donbass” makalesini sitesinden sildi.

Oysa, bir tarafın zaferini değil barışı öncelemesi gereken gazetecilik, tüm tarafların acılarını aktarmalı!


Medyanın malum hallerine karşın, Türkiye insanının tavrı şaşırtıcı: Metropoll Araştırma “Ukrayna’da yaşananların sorumlusu kim?” sorusuna yüzde 48,3 ABD-NATO, yüzde 7 Ukrayna ve yüzde 33,7’de Rusya demiş!

Olan ABD’yi dost bilenlere oluyor!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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