L. Doğan Tılıç: Barış diyen hiç kimse, nasıl olabileceği konusunda net bir şey söyleyemiyor

Geçen gün, dünyanın farklı ülkelerinden gazeteciler, Ukrayna’dan Kateryna ve Rusya’dan gazeteci romancı Sergey Lebedev’in konuşmacı olduğu çevrimiçi bir toplantı yaptık. Onlara sorular sorduk.

Lebedev, radikal bir Putin karşıtı. Sovyet döneminin suçlarıyla yüzleşmediklerini, Afganistan’da yaptıklarını sorgulamadıklarını ve şimdi Ukrayna’yı işgal eden Putin’in bir “kriminal” olduğunu söylüyor.

Son zamanlarda konuştuğum bazı Rus gazetecilerin, despotik liderlerin halklarına reva gördükleri çok şeyin yanına bir de utancı eklediklerini görüyorum!

Öte yandan, barış diyen hiç kimse bunun nasıl olabileceği konusunda net bir şey söyleyemiyor. Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya’daki buluşmalarından da somut hiçbir şey çıkmadı. Bildik pozisyonlar tekrarlanıyor, “savaş yalanları” yayılıyor; Ukrayna, karşısındaki orantısız güç ve Batı tarafından yalnız bırakılmışlık hissi içinde direnmeye çalışırken adım adım da geriliyor.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı