Kylie Jenner’ın aslan başı, Dante’nin İlahi Komedyası’ndan esinmiş

Kylie Jenner’in dev aslan başlı broşu, Paris Haute Couture 2023’ün en çok dikkat çeken parçası oldu. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği koleksiyonun mesajı ilk anda görününden daha derin.

Kylie Jenner

Kylie Jenner’ın siyah straplez kadife elbisenin yakasına kondurduğu aslan başı şeklindeki devasa broş dün başlayan Paris Couture günlerine damgasını vurdu. Schiaparelli moda evinin İlkbahar-Yaz 2023 couture koleksiyonunun bir parçası olan elbise, tahmin edileceği üzere hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Broşun çok gerçekçi görünmesine rağmen hayvanlara hiç zarar vermeden tamamen yapay malzemeyle üretilmesi de tepkileri azaltmadı.

Herkes aslan kafasını konuştu ama koleksiyonda kurt ve leopar da vardı. Nitekim defile başladığında, yapay kürkten yapılmış siyah bir paltoyu tamamlayan kurt başıyla Naomi Campbell ve kar leoparı desenli elbisesinin büstüne yerleştirilmiş kükreyen bir leopar kafasıyla Shalom Harlow podyumda yürüdü.

Shalom Harlow (solda) ve Naomi Campbell

İzleyicilere dağıtılan bilgi notuna göre, moda evinin kreatif direktörü Daniel Roseberry, bu koleksiyonda Dante’nin ‘İlahi Komedya’ eserinden esinlendi.

Şehvet, Guru, açgözlülük

Dünya edebiyatının en ünlü eserleri arasında yer alan bu epik şiirde geçen ‘leopar‘ ‘aslan‘ ve ‘kurt’ sırasıyla, ‘şehvet‘, ‘gurur‘ ve ‘açgözlülüğü‘ temsil ediyordu.

Roseberry, bu üç figürü, tüm sanatçıların yaşadığı ‘yaratım süreci sancıları’nın bir metaforu olarak kullandığını belirtti, “Giysiler korku uyandırabildiyse başarılı olmuş demektir” dedi.

Gösterinin bilgi notlarının sonunda, ‘Inferno, Purgatorio, Paradiso: Biri olmadan diğeri var olamaz’ diye bitiyordu: Daniel Roseberry, Dante yola çıkarak, ‘Cehennem olmadan cennet diye bir şey olmadığını, keder olmadan neşe olmadığını, şüphenin işkencesi olmadan yaratılışın coşkusu olmadığını’ hatırlatıyordu.