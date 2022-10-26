Kuzey Kore’ye uyarı: Nükleer bomba denemesine ‘benzeri görülmemiş’ bir karşılık vereceğiz

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer bomba denemesinde bulunması durumunda, ‘benzeri görülmemiş’ bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Güney Kore, Japonya ve ABD dışişleri bakanları. Fotoğraf: Reuters

Üç ülke de, Kuzey Kore’nin 2017’den bu yana ilk kez nükleer bomba denemesi gerçekleştirebileceğini tahmin ediyor.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun-dong, Japon ve ABD’li mevkidaşları Takeo Mori ve Wendy Sherman’la düzenlediği ortak basın toplantısında “Eğer Kuzey Kore, yedinci nükleer denemeyi gerçekleştirirse daha önce benzeri görülmemiş bir karşılık vermenin gerekli olacağına karar verdik” dedi.

Wendy Sherman da “Kuzey Kore’ye provokasyonları artırmaktan kaçınma çağrısında bulunuyoruz” diyerek provokasyonların bölgenin istikrarını bozduğunu belirtti.