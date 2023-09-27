Kuzey Kore’ye geçen ABD askeri sınır dışı edilecek

Kuzey Kore, sınırını ‘izinsiz ve isteyerek’ geçen ABD askeri Travis King’i sınır dışı edecek.

Fotoğraf: Facebook

Kore Merkezi Haber Ajansı’nın aktardığına göre taklaşık bir ay önce sınırı geçen ve gözaltına alındığı açıklanan King, soruşturması bittikten sonra sınır dışı edilecek.

Ajans, King’in ne zaman ve nereye sınır dışı edileceğini açıklamadı.

Ne olmuştu?

Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı, ABD’li bir sivilin ‘izinsiz ve isteyerek’ Kuzey Kore sınırını geçtiğini duyurmuştu.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King’in asker olduğu, Güney Kore’de gece kulübünde bir sivili dövmek ve polis aracını tekmelemek suçundan iki aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti.

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King’in, 10 Temmuz’da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Fort Bliss askeri üssüne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havaalanında uçağın kapısından pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle geri dönen King’in, daha sonra havaalanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom’a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.