Kuzey Kore’nin uydu fırlatışı, roket arızası nedeniyle başarısız oldu

Kuzey Kore’nin sabah saatlerinde yaptığı uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirildi.

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Kuzey Kore ajansı CNA’nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Sohae Uydu Merkezi’nden fırlatılan ‘Malligyong-1’ askeri keşif uydusu, taşıyıcı roketiyle birlikte Kore Yarımadası’nın batısında denize düştü.

Taşıyıcı roketin ikinci aşama ateşleme sisteminin zamanında çalışmaması nedeniyle ivmesini kaybettiği belirtildi. Fırlatış nedeniyle Güney Kore’nin başkenti Seul ve Japonya’nın Okinava Adası’nda sirenle uyarılar yapıldı.

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin kuzeybatı sahilinden ateşlenen roketin Eocheong Adası’nın 200 kilometre açığına düştüğünün belirlendiğini, roketin denize düşen bir parçasının ele geçirdiklerini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı da ABD’li, Güney Koreli ve Japon yetkileri arasında telefon görüşmesi yapıldığı ve tarafların fırlatışı ‘güçlü şekilde kınadıkları’nı bildirdi.

Fırlatış, Kuzey Kore’nin 2016’dan bu yana yaptığı altıncı başarısız uydu fırlatma denemesi oldu.

Pyongyang yönetimi, 31 Mayıs ile 11 Haziran arasında bir tarihte uydu fırlatışı yapacağına dair Japonya’yı ve Uluslararası Denizcilik Örgütünü bilgilendirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore’nin güdümlü füze teknolojisi ile fırlatışlar yapmasını yasaklamıştı.