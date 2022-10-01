Kuzey Kore’den iki balistik füze denemesi daha

Güney Kore, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi’ne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.

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Güney Kore ordusunun açıklamasına göre, Kuzey Kore, son atılan füzelerle bir haftadan kısa süre içinde dört kere ‘provokasyon’ füzesi ateşledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, “Kuzey Kore’nin son balistik füzeleri, yalnızca Kore Yarımadası’nda değil, aynı zamanda uluslararası toplumda da barışı baltalayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olan önemli bir provokasyon eylemidir” dendi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 29 Eylül’de de iki balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Kyodo ajansına göre, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın üçlü anti-denizaltı tatbikatı düzenlemesi bekleniyor. Füzelerin, tatbikat öncesinde fırlatılması dikkat çekti.