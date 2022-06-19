Kuzey Ege’nin caz festivali: Yedi nota, bir ada

Bozcaada Caz Festivali bu yıl 26-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

İlki 2017’de düzenlenen ‘Yedi nota, bir ada: Bozcaada Caz Festivali’nde müziğin yanında; gastronomi, beden odaklı atölyeler, ses yürüyüşleri ve söyleşiler gibi bölge kültürünü de yansıtan etkinlikler olacak.

Uluslararası programın Europe Jazz Network (Avrupa Caz Ağı) üyesi kurumlarla iş birliği içerisinde belirlendiği, festivalin bu yılki teması ‘müziğin iyileştirici gücü ve şifa’ olacak.

Paribu ana sponsorluğunda düzenlenen, biletleri passo‘dan alınabilen festivalin programı şöyle:

26 Ağustos, Cuma

Almagest Quintet (Cenk Erdoğan, Eylem Pelit, Hamdi Akatay, Tuluğ Tırpan, Volkan Öktem)

Shishani & Miss Catharsis (Erlinda R.S.S.P. Vranckx, Jaimie van Hek, Cecilia Moyano Adriaanse, Jasmine van der Waals)

Yeni Türkü

27 Ağustos, Cumartesi

Dilan Balkay

Guillaume Perret (FR) & Volkan Öktem

Max Plattner Trio (Lorenzo Sighel, Marco Stagni, Max Plattner) (NL)

28 Ağustos, Pazar

Hüsnü Şenlendirici

İKİ (Alp Ersönmez & Çağrı Sertel)