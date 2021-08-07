Kuyumcu soyguncuları ‘dolandırdı’

Antalya’da silahlı iki soyguncunun kuyumcudan çaldığı altınlar imitasyon çıktı.

Kuyumcu Sadık Ekin. Fotoğraf: AA

AA’ya konuşan kuyumcu Sadık Ekin, Kepez ilçesi Barış Mahallesi’ndeki işyerinin arkasında namaz kılmayı bitirmesinin ardından kapıyı açarken soyguncuların içeriye girdiğini söyledi.

Ekin soygunu şöyle anlattı: “Çanta ellerinde, üstlerinde hırka gibi bir şey vardı. Silah da onun altındaydı. Bizi rehin almaya çalıştılar. İçerideki imitasyon bilezikleri aldılar. Gerçek olanları alamadılar. İçeriye girdiklerinde ‘Eller havaya bu bir soygundur‘ dediler. İlk başta arkadaşlar şaka yapıyorlar sandım. İçeriye girip çıkmaları iki dakika sürmedi.”

Bir miktar da nakit para çalan soyguncuların yakalanması için çalışma sürüyor.