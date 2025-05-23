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Yaramazlara biraz batar!

Kuyuda kaçak kazı yapan iki kişi zehirlenerek öldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yapan iki kişi zehirlenerek öldü.

Fotoğraflar: AA

Mollafenari Mahallesi’nde makilik alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Bölgeye ulaşan ekipler, kuyuda hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Temel Sever ile Veysel Eroğlu’nun öldüğünü tespit etti.

Kuyuda bulunan gaz tahliye edildikten sonra ekipler, Sever ve Eroğlu’nun bedenlerini kuyudan çıkardı. Cenazeler adli tıp merkezi morguna kaldırıldı.

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