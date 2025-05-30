Kuvvetli sağanak geliyor: Ankara ve İzmir dahil 19 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Ankara ve İzmir dahil 19 ili sarı kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Afyonkarahisar

Ankara

Antalya

Aydın

Burdur

Denizli

Eskişehir

Isparta

İzmir

Kayseri

Kırşehir

Konya

Kütahya

Manisa

Muğla

Nevşehir

Sivas

Uşak

Yozgat

İçişleri de uyardı

İçişleri Bakanlığı da beklenen yağışla ilgili uyarı yaptı.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

Fotoğraf: MGM

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.