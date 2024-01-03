Kutup ayısı kuş gribinden öldü

Dünyada hızla yayılarak kümes hayvanlarını öldüren kuş gribi (H5N1) kaynaklı ilk kutup ayısı ölümü kayıtlara geçti.

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ABD’nin Alaska eyaletinde bir kutup ayısının kuş gribinden öldüğü belirlendi.

The Guardian‘ın aktardığına göre kutup ayısının ölümü aralık ayında Alaska Çevre Koruma Departmanı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Alaska eyalet veterineri Dr. Bob Gerlach, son derece bulaşıcı olan H5N1 virüsünden ilk kutup ayısı ölümünün kayıtlara geçtiğini ama uzak bölgelerde yaşayan daha fazla sayıda ayının da hastalıktan ölmüş olabileceğini söyledi.

Vaka, Alaska’nın en kuzeyindeki topluluklardan biri olan Utqiagvik yakınlarında bulundu. Gerlach, ayının enfekte kuşların leşlerini yemiş olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Bu aynı zamanda, Alaska’da Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) ‘Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası’ listesinde yer alan ve hastalığın kurbanı olduğu bilinen ilk hayvandı.

İklim değişikliği nedeniyle azalan deniz buzuna bağımlı olan kutup ayıları, 2008’de tehdit altında sayılmıştı.

2021’de başlayan H5N1’in yüksek derecede bulaşıcı varyantının mevcut salgınının milyonlarca yabani kuşu öldürdüğü tahmin ediliyor. Küresel olarak, siyah ayılar ve kahverengi ayılar da dahil olmak üzere binlerce memeli de virüs nedeniyle öldü. Son aylarda Alaska’da virüsten ölen türler arasında kel kartallar, tilkiler ve kittiwake kuşları da bulunuyor.

Modern zamanların en büyük ekolojik felaketi

Antarktika bölgesinde bilinen ilk H5N1 vakaları ekim ayında Güney Georgia açıklarındaki Bird Adası’nda kahverengi su kuşları arasında tespit edildi. İki ay sonra da yüzlerce fil foku ölü bulundu. Diğer bazı bölgelerde de kürklü fok, kelp martısı ve kahverengi skua ölümlerinde artış görüldü.

Bilim insanları, son derece bulaşıcı olan virüsün uzak penguen popülasyonlarına ulaşması halinde ‘modern zamanların en büyük ekolojik felaketlerinden birine’ yol açabileceği uyarısında bulunuyor.