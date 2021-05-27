Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kuşadası’nda sahile ölü yunus vurdu: Vücudunda delici alet yaraları var

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ölü yunus kıyıya vurdu. ‘Tırtak’ cinsi yunusun vücudunda delici alet yaralarına rastlandı.  

Fotoğraf: DHA

Kuşadası’nda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir yunusun kıyıya vurduğu ihbarı yapıldı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü bölgeye gidip inceleme yaptı. Yunustan incelenmek üzere doku örnekleri alındı.

Reklam

DHA’ya konuşan Sürücü şunları söyledi: “1 metre 90 santimetre boyundaki yunusun çene altında derin bir yara olduğu görüldü. Muhtemelen delici bir aletle bu hale getirildiğini tahmin ediyoruz. Denizlerimizin en sevimli canlılarından olan yunuslar konusunda ne yazık ki bazen de böyle istenmeyen durumlar olabiliyor. Oysa olmaması gerekir. Bizler EKODOSD olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Deniz kaplumbağalarının, caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağalarının ölümleri bizleri çok üzüyor.”

Yunusun, Milli Park’a gömüldüğünü söyleyen Sürücü şöyle devam etti: “Sadece mayıs ayı içinde, Kuşadası ve Didim sahillerimizde beş ‘Chelonia mydas’ türü yeşil kaplumbağa, üç caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası, bir ‘Hexanchus griseus’ türü ‘boz camgöz’ cinsi bir köpekbalığı ve iki delphinus delphis ‘Tırtak’ yunus ölü olarak bulunmuştur.

Kuşadası Körfezi’nde farklı türlerin görülmesi, denizel biyoçeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu da göstermektedir. Ancak bu zenginliğin de mutlaka korunması gerekir. Bu canlılara karşı herkesin duyarlı olması ve bu türlerin yaşam alanı olan denizlerimizin temiz tutulması çok önemli.”

Reklam

Didim’de ölü yunus kıyıya vurdu

SON HABERLER

Soylu kazanmadı ama gazetecilik kaybetti

Soylu, Habertürk söyleşisinde belki TRT’dekinden biraz daha fazla zor soruyla karşılaştı ama karşılığında TRT’de kazandığından çok daha fazla kredi edindi. Karşısındaki gazetecilerin, özellikle de Yanardağ ve Saymaz’ın muhalif şöhretinden yararlandı ve ‘en muhalifin karşısında bile veremeyecek hesabı olmayan politikacı’ görüntüsü çizdi… İçine düştüğü durum itibarıyla Soylu’nun geceyi galip bitirmesine imkan yoktu, ama deplasmanda gollü beraberliği alırken de fazla zorlanmadı.

Gazni’den Van’a bir göç hikayesi

Taliban yüzünden ülkesini terk eden Afgan mültecilerden Abdulvahit Hosseini, 2017 yılından beri ailesiyle Van’da yaşıyor. Kaçak olmanın getirdiği zorluklara rağmen aile bir düzen kurmuş. Ama Türkiye onlar için ‘geçiş yolu’. Yeterli parayı biriktirdiklerinde tüm riskleri göze alıp ‘kaçak yollardan’ Amerika ya da Kanada’ya gidecekler.

İkinci Rus aşısı da Türkiye’de üretilecek

Turk İlaç, Rusya’da geliştirilen CoviVac adlı Covid-19 aşısının üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak nihai anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzaladı.