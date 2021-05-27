Kuşadası’nda sahile ölü yunus vurdu: Vücudunda delici alet yaraları var

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ölü yunus kıyıya vurdu. ‘Tırtak’ cinsi yunusun vücudunda delici alet yaralarına rastlandı.

Fotoğraf: DHA

Kuşadası’nda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir yunusun kıyıya vurduğu ihbarı yapıldı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü bölgeye gidip inceleme yaptı. Yunustan incelenmek üzere doku örnekleri alındı.

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DHA’ya konuşan Sürücü şunları söyledi: “1 metre 90 santimetre boyundaki yunusun çene altında derin bir yara olduğu görüldü. Muhtemelen delici bir aletle bu hale getirildiğini tahmin ediyoruz. Denizlerimizin en sevimli canlılarından olan yunuslar konusunda ne yazık ki bazen de böyle istenmeyen durumlar olabiliyor. Oysa olmaması gerekir. Bizler EKODOSD olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Deniz kaplumbağalarının, caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağalarının ölümleri bizleri çok üzüyor.”

Yunusun, Milli Park’a gömüldüğünü söyleyen Sürücü şöyle devam etti: “Sadece mayıs ayı içinde, Kuşadası ve Didim sahillerimizde beş ‘Chelonia mydas’ türü yeşil kaplumbağa, üç caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası, bir ‘Hexanchus griseus’ türü ‘boz camgöz’ cinsi bir köpekbalığı ve iki delphinus delphis ‘Tırtak’ yunus ölü olarak bulunmuştur.

Kuşadası Körfezi’nde farklı türlerin görülmesi, denizel biyoçeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu da göstermektedir. Ancak bu zenginliğin de mutlaka korunması gerekir. Bu canlılara karşı herkesin duyarlı olması ve bu türlerin yaşam alanı olan denizlerimizin temiz tutulması çok önemli.”