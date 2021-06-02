Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kuşadası’nda balık ve kuş hariç evcil hayvan satışı yasaklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde akvaryum ve kafesteki kanatlı hayvanlar hariç evcil hayvan satışının yasaklandığı bildirildi.

Karar, belediye meclisinin haziran ayı olağan toplantısında alındı.

Reklam

Belediyenin açıklamasında görüşlerine yer verilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana can dostlarımızın yaşam haklarını sonuna kadar savunduk. Bizlere emanet edilmiş canlar olan sevimli dostlarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşaması için elimizden geleni yaparak pek çok örnek uygulamayı yaşama geçirdik.

Evcil hayvan ticareti kabul edilemez bir hak ihlalidir. Bu nedenle meclis kararıyla kentimizde evcil hayvan ticaretini yasakladık. Evini ve yaşamını bir hayvanla paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi satın almak yerine sahiplenmeye çağırıyoruz.”

Reklam

SON HABERLER

Sirenler çalıyor: Dolar 8,60’ın altına inmekte zorlanıyor

Dolar/TL kuru 8,80 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Liranın yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 15’i aştı. Doların dün geceki ani yükseliş sonrası 8,60’ın altına inmekte zorlanması ise yeni zirvelere yelken açmasına neden olabilir.

Akşam Postası / 2 Haziran 2021

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.