Kurt Cobain’in gitarı tahmin edilenin sekiz katı fiyata satıldı

Kurt Cobain’in ‘Smells Like Teen Spirit’ klibinde kullandığı gitar açık artırmada tahmin edilenin yaklaşık sekiz katı fiyata alıcı buldu.

Fotoğraf: Julien’s

Julien’s müzayede evinin Indianapolis Colts takımının sahibi ABD’li milyarder Jim Irsay gitarı 4,5 milyon dolara satın aldı.

1969 Fender Mustang solak gitarı tahmin edilen satış fiyatı 600-800 bin doların çok üstüne çıktı.

Nirvana’nın solisti Kurt Cobain gitarı grubun en popüler şarkısı Smell Like Teen Spirit’in kibinden de kullanmıştı.

Forbes’un tahminine göre 3,5 milyar dolar serveti olan Irsay gitarın rock müzik, Amerikan tarihi ve pop kültürü koleksiyonuna eklenen son parça olduğunu belirtti.

Satıştan elde edilen gelirin bir kısmının Cobain ailesi tarafından Irsay ailesinin ruh sağlığı hakkında farkındalık çalışmalar yürüten inisiyatifine bağışlanacak.

Cobain’in müzik tarihinin en unutulmaz performanslarından biri olan ‘MTV Unplugged‘ sırasında çaldığı gitar da 2020’de 6 milyon dolara satılarak en pahalı gitar olmuştu.