Kürşad Zorlu: Türkiye’nin tek başına yüklenmesi ciddi risklere sürükleyebilir

Meselenin Türkiye açısından iki önemli boyutu olacaktır.

Birincisi eğer bir ateşkes kararı çıkarsa bu Türkiye’nin bölgesindeki konumunu doğrudan etkileyebilecek bir neticedir. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geç saatlere kadar temaslarını sürdürdü. Türkiye’nin gerek taraflar arasındaki denge politikası gerekse arabuluculuk noktasında ortaya koyduğu çabalar geniş bir jeopolitik alanda hareket kabiliyetini artırabilecektir. (bu konuyu bir süredir farklı bağlamlarda yazıyorum)

İkincisi ateşkesin çıkması durumunda Türkiye’nin bu ateşkesin sürdürülmesinde de sorumluluğunu beraberinde getirebilir. Yani daha önce Ukrayna tarafının seslendirdiği “garantörlük” meselesi…

O günlerde Habertürk TV’de ifade ettiğim üzere Türkiye’nin bunun dışında kalması mümkün olmayabilir ancak tek başına üstlenmesi de doğru değildir. Ciddi askeri/siyasi risklere sürükleyebilir.

Kürşad Zorlu’nun yazısı