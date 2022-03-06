Kürşad Zorlu: Savaşın, Putin’in Ukrayna’yı dahil etmek istediği Avrasya Ekonomik Birliği’ne etkileri

Bu savaşın temel dayanaklarından biri de Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği ısrarı idi. Zira Avrupa ve Batı ile yakınlaşan, bütünleşen bir Ukrayna, Rusya açısından kendi yakın çevresi için bir tehlike arz ediyordu. Bu bakımdan kendi toprağından, halkından ayrı görmediği Ukrayna’yı Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) almak istiyordu Putin… (…)

Birliğin içerisinde özellikle Orta Asya bloğunda hissedilen endişeler yavaş yavaş seslendirmeye başlandı. Rus ekonomisine getirilen kapsamlı yaptırımlar bu ülkelerin ekonomilerini de vurmaya başladı.

Kürşad Zorlu’nun yazısı