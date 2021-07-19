Kürşad Zorlu: Müjde ve ‘Kıbrıs Türk Devleti’ tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün adaya gidiyorlar. Bayram namazını Lefkoşa’da kılacak ve iki gün boyunca çeşitli etkinliklere katılacaklar. (…)
Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı müjde merak konusu… Kamuoyunda bazı ihtimaller seslendiriliyor. Benim edindiğim bilgilere göre iki başlıkta gelişme yaşanması çok yüksek ihtimal. Birincisi Maraş bölgesindeki kamu mallarının kullanıma açılması. (…)
İkincisi ise kardeş ülkelerce tanınma meselesi. (…)
Diğer yandan bir başka tartışma konusu da KKTC’nin “Kıbrıs Türk Devleti” adını alması…