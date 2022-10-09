Kürşad Zorlu: Kırım’da tahrip edilen köprü

2014’te Moskova’nın Kırım’ı yasadışı ilhakının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Mayıs 2018’de kendi sürdüğü bir kamyonla ve 30 araçlık bir konvoyla köprüdeki ilk geçişi yapmıştı. Putin’in açılışta yaptığı konuşma, bu yapıyı Kırım’ın ilhak sürecinin meşruiyeti açısından tasarladığını da gösteriyordu.

Dün Ukrayna’nın köprüye yönelik saldırısı Putin’in 70. doğum gününe denk getirilmişti. Ayrıca patlamanın nükleer silah kullanma tehdidinden günler sonra gerçekleşmesi, Ukrayna açısından ne pahasına olursa olsun geri adım atılmayacağını vurgulayan bir tür propaganda alanı da meydana getiriyordu.

Patlamayla birlikte tedarik hattı en azından bir süre aksayacak olan (tahminen 1 ay) Kırım-Rusya bağlantısının, çatışma sahasına yakın hatları gündeme getireceği anlaşılıyor. İkmal için başka hatlar olsa da Rusya tarafından yüksek bir koruma altında olduğu ileri sürülen köprünün bu şekilde hasar görmesi savaş dengesinde kayda değer bir gelişmedir.

Kürşad Zorlu’nun yazısı