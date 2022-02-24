Kürşad Zorlu: İstikrarsız bir Ukrayna Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek

Şu aşamada Rusya ile karşı karşıya gelmeme hassasiyeti kadar aynı zamanda tarihsel ve komşuluk ilişkilerinin bulunduğu Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve istikrarını gözetme zorunluluğu vardır.

Bölünmüş ve istikrarsız bir Ukrayna her şeyden önce güney komşusu olarak Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecektir.

Açıklanan yaptırım kararlarına ise kapsamlı bir çatışmaya dönüşmemesi halinde Türkiye olarak üçüncü ülkeleri bağlayıcılığı ölçüsünde dahil olunmalıdır. Mesela bir bankaya uygulanan ambargo o bankayla işlem yapan diğer kişi ve kuruluşları da kapsadığında…

Umarım işler bundan daha kötü bir aşamaya geçmez.

Kürşad Zorlu’nun yazısı