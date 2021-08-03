Kürşad Zorlu: Cumhurbaşkanı bu konuda tam ve detaylı şekilde bilgilendirildi mi?

Kamuoyunda çok seslendirilen ihale sürecine şimdi tekrar girmek istemiyorum. Ama biliniz ki bu ihaleye o uçakların giremeyişinde Orman Bakanlığı kadar THK’nın o dönemki sorunlu yaklaşımı da var. Tek olma avantajıyla yüksek meblağlar istenmesi ilişkilerin kopuşunu tetiklemiş.

Yine de bu yönetim sorunu o uçakların hazır olduğunu ve uçabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Daha da merak ettiğim Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda tam ve detaylı şekilde bilgilendirildi mi?

Zira Temmuz 2020’de hazır olan ve 7 yıl garanti alınan 4 uçak gerçekten nasıl bugün kullanılamaz hale geldi?

Bu sorular uzar gider.

Kürşad Zorlu’nun yazısı