Kürşad Zorlu: Böyle bir tehlike karşısında Türkiye’nin ilgili kurumları hangi adımları atmakta

Bu aşamanın hemen ardından asıl hedef ise ABD okullarında sözde soykırımı temel eğitim haline getirecek bir düzenleme yapılması… Bazı eyaletlerde bu hususta kısmi adımlar atıldığı biliniyor. ABD’deki Columbia Üniversitesi’ndeki bir doktora tezinde (ki 2000 yılında yayınlanmıştır) “Eyalet Yasama Meclisleri için İnsan Hakları ve Soykırım Program Stratejisi”nden bahsedilmektedir. Burada 6 aşama öngörülmektedir. Beşinci ve 6. aşamada önce öğretmenlerin eğitilmesi sonra da ilgili kaynakların eğitim sistemine sokulması vardır.

Bu gelişmelerin hızlanması durumunda Türkiye’nin orta ve uzun vadede karşı karşıya kalacağı sorunlar görmezden gelinmelidir! Bu konunun hedeflendiği gibi okullarda yalnızca Ermeni tezlerine uygun bir müfredatla çocuklara verilmesi gelecekte Türkiye hakkında önyargılı ve hatta düşman nesillerin yetişmesine imkan tanıyacaktır. Kabul etmek gerekir ki bu tehlike kimi ülke meclislerinde kabul edilen yasalardan daha önemlidir.

Şimdi böyle bir tehlike karşısında gerek kendi tezlerimizi ortaya koymak gerekse bu aşamaları durdurmak için Türkiye’nin ilgili kurumları hangi adımları atmaktadır? sorusu irdelenmeye değerdir…

Kürşad Zorlu’nun yazısı