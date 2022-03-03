Kürşad Zorlu: Böyle bir katılım savaşı sonlandırmak için ne kadar iyi bir fikir?

Geri dönüp bakıldığında aslında bugün yaşananların temelinde de bu üyelik süreci vardı. 2013 yılında AB ile bir ortaklık anlaşması kabul edilmiş ancak Moskova’nın yoğun baskısıyla o zamanki Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç imzalamayı reddetmişti. Sonrasında olaylar başladı ve Kırım’ın işgaline kadar gitti.

Peki böyle bir katılım savaşa karşı veya savaşı sonlandırmak için ne kadar iyi bir fikir?

Öncelikle AB’nin genel eğilimi ve iç mekanizması değerlendirildiğinde bunun şu aşamada bir aday ülke olma konumuyla sınırlanacağı belirtilmeli.

Avrupa Birliği Konseyi kabul ederse, Avrupa Komisyonu’ndan bir görüş vermesi istenecek. Üyeliğin kabulü için tüm ülkelerin oy birliği gerekiyor. Dün akşama kadar Polonya, Letonya, İrlanda ve Yunanistan da dahil olmak üzere 10 üye ülke, Ukrayna’ya hemen aday statüsü verilmesini istiyordu.

Kürşad Zorlu’nun yazısı