Kürşad Zorlu: Aşılanmayı ciddi şekilde artıracağını düşündüğüm bir veri elimizde olabilir

Mücadelede aşının etkisini daha güçlü hissetmek bakımından 2 doz birden yaptırmanın önemi vurgulanıyor ki bazı aşılar için 3.doz bile yapılıyor. Bir ara kokteyl aşıdan bahsediliyordu.

Aslında aşılanmayı ciddi şekilde artıracağını düşündüğüm bir veri şuanda elimizde olabilir. O da aşı olmuş (en azından iki aşı yaptırılmış) kişilerde yeniden vaka görülme ve/veya hastaneye yatış oranıdır. Eğer bu oran aşı uygulanmasından beklenen etki nispetinde gerilemiş ise kararsız kalan ya da “biraz daha bekleyim” diyen pek çok insanın aşılanmasına katkı sağlayacaktır.

Kürşad Zorlu’nun yazısı