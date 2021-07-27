Kürşad Zorlu: Aşılanmayı ciddi şekilde artıracağını düşündüğüm bir veri elimizde olabilir

Mücadelede aşının etkisini daha güçlü hissetmek bakımından 2 doz birden yaptırmanın önemi vurgulanıyor ki bazı aşılar için 3.doz bile yapılıyor. Bir ara kokteyl aşıdan bahsediliyordu.
Aslında aşılanmayı ciddi şekilde artıracağını düşündüğüm bir veri şuanda elimizde olabilir. O da aşı olmuş (en azından iki aşı yaptırılmış) kişilerde yeniden vaka görülme ve/veya hastaneye yatış oranıdır. Eğer bu oran aşı uygulanmasından beklenen etki nispetinde gerilemiş ise kararsız kalan ya da “biraz daha bekleyim” diyen pek çok insanın aşılanmasına katkı sağlayacaktır.