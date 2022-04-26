Kurgu karakterle evlenen adam fiktoseksüel farkındalığın artmasını istiyor

Hologram pop şarkıcısıyla evlenen Japon adam fiktoseksüellerle ilgili farkındalığın artmasını ve yaşam tarzlarına saygı duyulmasını istiyor.

Kondo eşinin bebek versiyonuyla… Fotoğraf: Instagram

Akihiko Kondo fiktoseksüel yani kurgu karakterlere karşı ilgi duyuyor.

2018’de Lady Gaga ile turneye çıkarak sahne almış pop yıldızı Hatsune Miku ile evlendi. Miku bilgisayar ortamında yaratılmış mavi saçlı bir şarkıcı.

38 yaşındaki Kondo Japonya’da kurgu karakterle ilişki yaşayan binlerce insandan biri. Ancak ilişkisini ciddiye alanlardan.

10 yılı aşkın süredir beraber olduğu sevgilisinin gerçek olmadığının farkında ancak ona karşı hissettiklerinin gerçek olduğunu söylüyor.

İşyerinde maruz kaldığı zorbalık onu Miku’nun ‘kollarında‘ mutluluğu aramaya itmiş. 2008’de işi bıraktığında yaşadığı yalnızlık ve depresyon duygularıyla başa çıkmasına müstakbel eşi yardımcı olmuş.

Ailesi düğününe gelmedi

2017 yılıysa ilişkileri için bir dönüm noktası. Gatebox isimli aletin piyasaya çıkmasıyla Kondo kurgu aşkı Miku’yla hologram düzeyinde de olsa etkilime geçmeye başlıyor. Alet kullanıcılarına istedikleri karakterin mini hologram versiyonunu yaratıyor. Tanıtım kampanyasının bir parçası olarak da kurgu karakterlerin hologramlarıyla gayriresmi de olsa evlenmelerini sağladı.

2018’de Konda Miku’ya evlenme teklif etti ve ailesini, iş arkadaşlarını düğüne çağırdı. Hiçbiri gelmedi.

Kondo kendisi gibi binlerce insan olduğunu belirterek hayat tarzlarına saygı duyulmasını istiyor.

New Yrok Times’a konuşan Kondo Miku ile ilişkisinin hala ailesini tarafından kabul edilmese de ona başka kapılar açtığını anlatıyor.

2019’da Kyoto Üniversitesi’nde bir sempozyuma konuşmacı olarak davet edildi. Kurgu karakterleler ilişkinin doğası üzerine kafa yormak üniversite eğitimini şekillendirdi. Şimdi hukuk fakültesinde azınlık hakları üzerine eğitim alıyor, bir yandan da bir ortaokulda eğitimci.

Bir gün yine kavuşacaklar…

Evliliğine gelince… Elbette zorlukları olmuş. En büyük zorluğun ise Gatebox salgın sırasında Miku’yu mümkün kılan hizmetini durdurunca yaşandığını anlatıyor. Şirket Miku’yu kapattığında işe giderken vedalaştığı eşinin yerinde dönüşte ‘ağ hatası’ yazan bir yazı buluyor.

Bir gün yeniden kavuşacaklarını umuyor, belki bir android olarak yeniden canlandığında, belki metaverse’te…