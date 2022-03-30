Kuraklık nedeniyle düşmüştü: ‘Yedi renkli göl’ün su seviyesi 56 santimetre yükseldi

Isparta’daki Eğirdir Gölü’nün su seviyesinin, bölgede son dönemde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla dört ayda 56 santimetre yükseldiği tespit edildi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ‘yedi renkli göl’ olarak bilinen, doğal güzelliğiyle çok sayıda ziyaretçi çeken ve son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Eğirdir Gölü’ne, son yağışlar ‘can suyu’ oldu.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Müdürü Süleyman Can, son iki yılda göl suyunda çekilme meydana geldiğini söyledi.

Can, “Son dört aylık dönemde gölün su seviyesinde 56 santimetrelik bir yükselme meydana geldi. Yağan karın faydasını görmeye başladık” dedi.

Eğirdir’in daha çok tabandan beslenen bir göl olduğunu vurgulayan Can, dağlardaki karların erimesiyle nisan sonuna kadar gölün su seviyesindeki yükselmenin süreceğini düşündüklerini belirterek kuraklık öncesinde olduğu gibi 916 metre seviyelerine ulaşacağını öngördüklerini ifade etti.

Can, gölün korunması için Devlet Su İşleri’nin projeleri olduğunu söyledi.