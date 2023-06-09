Kur artışının faturası: Dış borçta 1,4 trilyon lira ek yük

Seçim sonrası TL’deki değer kaybı artış, Türkiye’ye dış borçlar cephesinde 1,4 trilyon liralık kur farkı yükü bindirdi.

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Seçim sonrası ilk haftada yükselişe geçen döviz kurları, ikinci haftadaysa fırladı. Dolar kuru seçim sonrası yüzde 15,4 arttı. Yabancı paralar sadece son iki günde TL karşısında yüzde 8,32 yükseldi.

Bu durum kur korumalı mevduat ve dış borç cephesinde yükü artırıyor.

Son verilerde, Türkiye’nin toplam dış borç stoku 459 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Dünya gazetesinden Naki Bakır’ın hesaplamasına göre seçim sonrası dolar kurundaki artış Türkiye’ye dış borçlar cephesinde 1 trilyon 409,1 milyar liralık kur farkı yükü bindirdi.

Bakır’a göre dolardaki her 1 kuruş artış, dış borçların ekonomiye yükünü yaklaşık 4,6 milyar lira artırıyor.