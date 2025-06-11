Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet etti; kaldırıldığı hastanede öldü

Antalya’nın Kepez ilçesinde kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden Suriyeli hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Müstakil evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakan 26 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman Omar boynundan vuruldu.

Evine dönen Omar, yakınları tarafından Kepez Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Vücudunda mermi olduğu tespit edilen Omar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kümes ve çevresinde inceleme yapıldı, bazı kişiler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.