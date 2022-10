Kült korku filmi Nosferatu yeniden çekilecek, yönetmen koltuğunda Robert Eggers var

Son dönemlerde adından söz ettiren The Witch (Cadı), The Lighthouse (Deniz Feneri) ve The Northman (Kuzeyli) filmlerinin yönetmeni Robert Eggers, 1922 yapımı kült korku filmi Nosferatu’yu yeniden çekecek.

Nosferatu (1922)

Yapımcılardan yeşil ışık alan ve Robert Eggers’ın ‘tutku projesi’ olarak adlandırılan filmin oyuncu kadrosundaki ilk isimler belli oldu. Başrolleri paylaşması için ‘It’ filmindeki Pennywise karakterini oynayan Bill Skarsgård ile Johnny Depp ve Vanessa Paradis’in kızı Lily-Rose Depp görüşülen isimler arasında. Yapımcılar arasında Jeff Robinov, John Graham, Robert Eggers, Chris Columbus ve Eleanor Columbus yer alıyor.

Bill Skarsgård (solda), Lily-Rose Depp (sağda)

‘Folkloru ve kültürel estetiği deşmesi ve onları genellikle doğaüstü gösterişle doldurmasıyla’ tanınan Eggers, ‘yeni bir tahayyül’ olarak tanımlanan filmin senaryosunu hem kaleme alacak hem de yönetecek.

Nosferatu, 19. yüzyıl Almanya’sında genç bir kadınla onu takip eden Transilvanyalı bir vampir arasındaki gotik bir saplantı hikayesi. Siyah-beyaz olarak çekilen ve sessiz bir film olan Nosferatu dünya korku sinemasının mihenk taşlarından. F. W. Murnau’nun yönettiği film Alman dışavurumculuk sanatının başyapıtlarından sayılıyor.

Ünlü Alman yönetmen Werner Herzog’un da 1979 yılında yeniden çektiği Nosferatu dünya çapında büyük bir üne sahip.