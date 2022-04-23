Küçük prens dört yaşında

Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Kate en küçük çocukları Prens Louis’in dördüncü yaşını kumsal fotoğraflarıyla kutladı.

Fotoğraflar Cambridge Düşesi

Fotoğraflar geçen ay Norfolk’ta çekildi. Çiftin üç çocuğundan en küçüğü olan Louis sahilin tadını çıkarırken elinde de bir kriket topu tutuyor.

23 Nisan 2018 doğumlu Prens Louis İngiliz tahtının beşinci sıradaki varisi.

Düşes her yıl çocuklarının doğum günlerini kendi çektiği fotoğraflarla kutluyor. Geçen yıl National Portrait Gallery işbirliğiyle bir fotoğraf kitabı yayınlamıştı.