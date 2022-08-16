‘Küçük Kızıl’ın doğumu umut oldu

Britanya’nın Hertfordshire bölgesindeki doğal yaşam parkında doğan kızıl panda ‘umudun sembolü’ oldu.

Fotoğraf: Paradise Park

‘Paradise’ adlı parkta yaşayan panda Tilly üreme programı kapsamında hamile kaldı. Hamile kalması dört yıl süren Tilly’nin 16 Temmuz’da dünyaya getirdiği kızıl pandaya ‘Little Red’ (Küçük Kızıl) adı verildi. Babası Nam Pang o doğmadan bir ay önce ölen Little Red’in fotoğrafları basınla paylaşıldı.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin verilerine göre doğada 2 bin 500’den az kızıl panda kaldı. Bu nedenle Little Red’in doğumu, hayvanseverleri ve park yönetimini çok sevindirdi.

Parkın yöneticilerinden Aaron Whitnall, babası Nam Pang’ın haziran ayında ölmesine çok üzüldüklerini ve yavrunun herkes için umudun sembolü olduğunu söyledi.

Little Red’in cinsiyeti henüz belirlenmedi.