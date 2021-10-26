‘Küçük esnaf’ ve içerik üreticilerini de kapsayan kanun Resmi Gazete’de

Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de yayınlandı.

Vergi Usul Kanunu, 14 Ekim günü akşamı Meclis’teki oylama sonucu 240 ‘kabul’e karşı 44 ‘ret’ oyuyla kabul edilmişti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kanuna göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Yaklaşık 850 bin ‘küçük esnaf’ın kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Teklifle sosyal içerik üreticiliği ve mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek.

Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın belirlenen hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecek.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmakla yükümlü olacak.

Ayrıca cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat (kesinti/vergi) oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmaya yetkili olacak. Düzenleme, 2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacak.