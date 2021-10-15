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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a vergi artırma yetkisi veren oylamaya muhalefetten 43 vekil katılmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a vergi artırma yetkisi verilen Vergi Usul Kanunu değişikliğine muhalefet partilerinden sadece 43 milletvekili katılmış.

Görsel: TBMM

Vergi Usul Kanunu 14 Ekim akşamı Meclis’te yapılan oylama sonucu 240 kabule karşı 44 ret oyuyla kabul edilmişti.


Kanunda yapılan değişiklikle cumhurbaşkanına tütün ürünleri ve araçların ÖTV’leri ve oranlara esas ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırma yetkisi verilmişti.

Sadece 44 vekil oylamada bulunmuş

Meclis’teki açık oylama sonuçlarına bakıldığında CHP, HDP, İYİ Parti ve TİP’in toplamda 231 vekili olmasına rağmen sadece 43’ü oturuma katılıp ret oyu verilmiş.

TBMM’nin resmi sayfasında yer alan verilere göre oy dağılımı şöyle:

  • AKP’den 217 vekil kabul oyu verdi, 71 vekil katılmadı
  • MHP’den 21 vekil kabul oyu verdi, 27 vekil katılmadı
  • CHP’den 20 vekil ret oyu verdi, 115 vekil katılmadı
  • İYİ Parti’den 12 vekil ret oyu verdi, 24 vekil katılmadı
  • HDP’den 11 vekil ret oyu verdi, 45 vekil katılmadı
  • TİP dört vekil katılmadı
  • Diğer partilerden altı kabul, bir ret oyu verildi, 10 kişi de katılmadı

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