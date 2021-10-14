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Yaramazlara biraz batar!

Komisyondan geçen yeni vergi kanunu teklifi Meclis’te kabul edildi

Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.

Fotoğraf: DHA

Buna göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, gelir vergisinden istisna tutulacak.


‘Küçük esnaf’ olarak tanımlanan ve sayıları 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançlarının istisna kapsamına girmesi sonucu, yıllık beyanname vermeleri gerekmeyecek.

Teklifle, sosyal medya platformlarından metin, görüntü, ses ve video gibi içerikler paylaşan içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak.

Aynı şekilde, akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar da gelir vergisinden istisna tutulacak. Ancak bu istisnanın sağlanması için Türkiye’de bir hesap açılması ve tüm hasılatın bu hesapta tutulması gerekecek. Böylece bankalar doğrudan bu hesaplara aktarılan tutarın yüzde 15’i oranında Gelir Vergisi kesintisi yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘Muhtasar Beyanname’ ve ‘Vergi Tevkifatının Yatırılması’ başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Ayrıca, fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi daireleri kurulabilecek. Bu daireler, diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenecek ve vergi dairesince yapılan işlemlerin buradan da yerine getirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilecek. 

1 Ocak 2022’de yürürlüğe girmesi öngörülen Konaklama Vergisi’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023’e ertelenecek.

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