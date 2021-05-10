Kübra Par: Projeye finansman sağlayacak iç ve dış kuruluşları açık açık tehdit etmiş

Fakat, bütün bunlara rağmen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun son açıklamasını büyük bir şaşkınlıkla karşıladım.

“Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz; bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür” demiş.

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Yani projeye finansman sağlayacak iç ve dış kuruluşları açık açık tehdit etmiş.

Burada mesele Kanal İstanbul falan değil yerli ve yabancı yatırımcı gözünde ülkenin itibarı ve güvenirliliği meselesidir.

Eğer ki siz yabancı yatırımcılara belli bir proje için “İktidara gelirsek paranızı ödemeyeceğiz” derseniz, o ülkeye yatırım yapmayı düşünen tüm yabancıların zihninde tüm projeler için kocaman bir şüphe oluşturursunuz.

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Kübra Par’ın yazısı