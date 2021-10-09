Kübra Par: Ankara’dan önemli isme F-16 kararının arkasındaki mantığı sordum

ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının ardından Türkiye’nin ABD’den yeni F-16 alımı ve mevcut F-16’ların modernizasyonu için talepte bulunduğu ortaya çıktı. Dün Ankara’daki önemli bir isme bu kararın arkasında yatan mantığı sordum.

3 neden sıraladı: “Ödediğimiz paranın karşılığını almalıyız, ileride kriz çözülürse F-35 de alırız. Ayrıca yerli insansız savaş uçakları ve onların iniş yapabileceği yerli uçak gemisi üretimi ciddi bir alternatif haline geliyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Soçi dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada “F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları kolay kolay kazanmadık. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı” demişti.

Bu sözlerden 1 hafta sonra ABD’ye F-16 teklifinin ortaya çıkması tesadüf değil.

Kübra Par’ın yazısı